AfD-Politiker Spaniel verlässt Partei wegen Weidel

Dirk Spaniel, verkehrspolitischer Sprecher der AfD im Bundestag, wird die Partei verlassen. Grund dafür ist die Wahl von Alice Weidel zur Spitzenkandidatin der AfD Baden-Württemberg für die Bundestagswahl 2025. Spaniel gilt als langjähriger Gegner Weidels. Seinen Austritt kündigte er nach der Aufstellungsversammlung der AfD Baden-Württemberg am Samstagabend in Ulm an. Gegenüber dem Nachrichtenportal t-online sagte er: „Jede Partei kriegt die Politiker, die sie verdient.“ Weiterhin zeigte er sich erleichtert, „nun nicht mehr die parteiinternen Schweinereien gegen mich aus einer Parteiräson hinnehmen zu müssen.“ Die AfD verliere mit Spaniel ihren bisherigen verkehrspolitischen Sprecher im Bundestag.

Weidel wurde in Ulm mit 86,5 Prozent Zustimmung zur Spitzenkandidatin gewählt. Spaniel selbst bewarb sich um Listenplatz 5 und scheiterte mit nur 26,9 Prozent Zustimmung. Für Weidel ist dies ein wichtiger Sieg, da ihr Heimatverband Baden-Württemberg lange Zeit als ihre Achillesferse galt.

