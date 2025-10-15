AfD nominiert Malte Kaufmann zum Bundestagsvize – Abstimmung am Donnerstag

Die AfD-Fraktion hat offiziell ihren Abgeordneten Dr. Malte Kaufmann für das Amt des Bundestagsvizepräsidenten vorgeschlagen. Die Wahl soll am Donnerstag stattfinden.

Der 48-jährige Diplom-Volkswirt aus Heidelberg sitzt seit 2021 für die AfD im Bundestag. Kaufmann ist Obmann im Ausschuss für Wirtschaft und Energie und engagiert sich in mehreren internationalen Gremien, darunter der Parlamentarischen Versammlung des Europarates und der OSZE. Sollte er gewählt werden, wäre Kaufmann der erste AfD-Politiker in diesem Amt – ein Schritt, den die anderen Fraktionen bislang stets blockiert haben.