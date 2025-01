AfD-Kandidat Stefan Wischniowski über den Verlust von Rechtsstaatlichkeit und die Rolle der Medien

in

Wolfgang van de Rydt im Interview mit Stefan Wischniowski, dem AfD-Direktkandidaten für den Wahlkreis 261 Esslingen am Neckar. Die beiden diskutieren verschiedene Themen, darunter Stefans Hintergrund und die politische Landschaft in Deutschland. Sie sprechen über den Einfluss von Geld und Macht auf die Politik, die Rolle der Medien und die Herausforderungen, vor denen die AfD steht. Stefan betont die Offenheit der AfD gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund und kritisiert die Darstellung der Partei in den Medien.

Mit dem Laden des Inhalts akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Inhalte von YouTube immer laden

Akzeptieren und Anzeigen