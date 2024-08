AfD-Kampagne gestartet: “Remigration – für sichere Freibäder!”

Die AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg kündigt heute den Start ihrer neuen landesweiten Kampagne „Sicherheit in Freibädern: Schutz vor Gewalt und verfehlter Migration“ an. Diese Initiative knüpft an die letztjährige Kampagne an, die auf die zunehmende Gewalt in deutschen Freibädern und das schwindende Sicherheitsgefühl der Bürger hinwies. AfD-Fraktionsvorsitzender Anton Baron MdL erklärt:

„Wir sehen leider keine Besserung beim Thema Freibadgewalt. Im Gegenteil – die Situation in unseren Freibädern bleibt angespannt. Die häufigen Vorfälle in den Freibädern Baden-Württembergs und Deutschlands zeigen erneut, dass die Gefahren durch unkontrollierte Migration und mangelnde Integration weiterhin gravierend sind. Während sowohl die Landesregierung als auch die Medien versuchen, das Problem zu verharmlosen, benennen wir die Fakten klar und unmissverständlich.

“Laut Baron habe die AfD-Fraktion erneut detaillierte Daten zur Kriminalität in Freibädern angefordert, die die alarmierende Entwicklungen bestätigen: „Die Zahl der Delikte, besonders gegen die sexuelle Selbstbestimmung, ist erschreckend hoch – und junge heranwachsende ausländische Täter sind dabei überproportional häufig vertreten. Diese Realität können und wollen wir nicht ignorieren!“

