AfD fordert Antworten: Wie stark bedroht Linksextremismus unsere Jugend?

Die AfD-Fraktion hat mit einer Kleinen Anfrage ein dringliches Thema ins Zentrum gerückt: die wachsende Gefahr linksextremistischer Einflussnahme auf Jugendliche in Deutschland. Wie aus der Drucksache des Bundestags hervorgeht, fordert die Fraktion klare Antworten zu Zahlen, Straftaten und der Rolle sozialer Medien bei der Radikalisierung junger Menschen. Angesichts der alarmierenden 37,9-Prozent-Steigerung linksextremistischer Straftaten im Jahr 2024, wie der Verfassungsschutzbericht zeigt, ist die Sorge der AfD mehr als berechtigt.

Die Anfrage deckt ein brisantes Problem auf: Linksextremisten scheinen gezielt Jugendliche über Schulen, Jugendzentren und digitale Plattformen zu indoktrinieren. Die AfD fragt zurecht, ob Bundesmittel an linksextrem beeinflusste Organisationen fließen und welche Präventionsmaßnahmen existieren.

In einer Zeit, in der dogmatische Ideologien über die Klimabewegung oder „antifaschistische“ Aktionen junge Menschen vereinnahmen, ist es höchste Zeit, dass die Bundesregierung Farbe bekennt. Die detaillierten Fragen der AfD zielen auf Transparenz und Schutz der Jugend – ein Anliegen, das niemand ignorie