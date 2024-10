AfD deckt auf:Regierung löscht Skandal-Link sofort

Der Bundestagsabgeordnete Dr. Bernd Baumann in einem neuen Videobeitrag, der eine weitere unglaubliche Schweinerei der Bundesregierung behandelt:

Diese Ratschläge sollten Millionen Asylmigranten erreichen. Sie müssen nur schnell eines ihrer Kinder verstecken, dann darf die deutsche Polizei sie nicht in den Abschiebeflieger stecken. Oder randalieren sie kurz vor dem Start, mitten im Flugzeug, auch dann bleiben alle da.

Für Millionen Migranten aus Orient und Afrika wird das Ganze auch noch in Bildsprache dargestellt. Einfach, wie im Comic, hier in Arabisch. Man kann das ebenso in Türkisch und Afghanisch abrufen oder eben in Deutsch.

Schauen Sie hier. Wer gibt diese und viele andere hinterhältigen Tricks, um unseren deutschen Rechtsstaat zu hintergehen? 18 Millionen Euro. So viel investierten das Kanzleramt von Scholz und die Innenministerin Faeser in dieses Beratungsportal, das Asylmigranten aus Orient und Afrika mit solchen Tricks versorgt.

Die Seite hat eine gigantische Nachfrage im Netz. Die meisten Migranten haben ja Handys. Und 500.000 greifen jeden Monat auf diese Seite zu, um unseren deutschen Rechtsstaat auszutricksen und ihre Abschiebung zu verhindern.

Mit 18 Millionen Steuergeldern hält die Bundesregierung das alles aufrecht. Auch durch Umlenkung von EU-Mitteln. Das alles ergab jetzt meine offizielle Anfrage an die Bundesregierung als Abgeordnete des Bundestages.

Diese offiziellen Anfragen sind ja Teil des politischen Instrumentariums, die Abgeordneten zur Verfügung stehen. Und die Regierung muss oder sollte wahrheitsgemäß antworten. Denn wenn sie lügt, kann ihr das schwer auf die Füße fallen.

Am 12. September ging meine Anfrage bei der Regierung ein. Und am 13.September verschwand plötzlich der verräterischste Link von der Seite. Nämlich dieser. Schauen Sie mal.

Man kann es gar nicht fassen. Schauen Sie hier. Was kann ich tun, um Abschiebung zu verhindern? Es berät sie, die deutsche Bundesregierung.

Die insgesamt 18 Millionen Euro, weit mehr als bisher angenommen, flossen an eine linke Agentur mit dem Namen Neue Deutsche MedienmacherInnen. Diese betreut die Seite mit dem Namen Handbook Germany für die Masse an Asylmigranten, die ihre Abschiebung verhindern wollen. Die linksgrüne Bundesregierung und die von ihr finanzierten Neuen Deutschen MedienmacherInnen sind geeint in einem zentralen Ziel.

Beider Wunsch nach mehr Diversität, mehr Bundheit und die Abschaffung des alten vorrangig weißen Deutschlands ist so groß, dass der deutsche Rechtsstaat und die deutschen Behörden unterlaufen werden. Von der eigenen deutschen Bundesregierung. Und wissen Sie, wer diese ganze Deutschlandabschafferei mit dem Handbook Germany angefangen hat? Auch darauf weist mich die heutige Bundesregierung in ihrer Antwort offen hin.

Es war die CDU-Regierung. Schon 2016, nach ihrer Grenzöffnung. Die CDU-Regierung, von der heute immer noch 144 Abgeordnete im Bundestag sitzen.

Mit Leuten wie Jens Spahn, Carsten Linnemann, Thorsten Frei. Unfassbar. Es wird Zeit, dass wir das Ruder übernehmen.