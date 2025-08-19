AfD Bayern knackt 10.000-Mitglieder-Marke – trotz Diffamierungen und Repressionen

Die AfD Bayern hat einen historischen Meilenstein erreicht: Mehr als 10.000 Bürger sind inzwischen Mitglied der Partei. Wie die AfD Bayern selbst berichtet, konnte dieser Erfolg trotz permanenter Angriffe von CSU, SPD und Grünen erzielt werden. Selbst die jüngste Einstufung durch die Behörden als „extremistisch beeinflusst“ hat den Zulauf nicht gestoppt – im Gegenteil.

Immer mehr Menschen aus allen Bereichen – von Beamten und Polizisten über Soldaten bis hin zu Angestellten in Landratsämtern – kehren den etablierten Parteien den Rücken. Sie wollen nicht länger tatenlos zusehen, wie Regierung und Altparteien Fehlentscheidungen aneinanderreihen. Stattdessen setzen sie auf eine echte politische Alternative.

Dass die AfD in Bayern nun die Schwelle von 10.000 Mitgliedern überschritten hat, ist ein unübersehbares Zeichen: Die Partei ist längst im Herzen der Gesellschaft angekommen. Möglich wurde dieser Erfolg vor allem durch den Einsatz unzähliger Funktionsträger, Kreis- und Bezirksvorsitzender sowie ehrenamtlicher Helfer, die sich nicht von Hetze und Anfeindungen einschüchtern lassen.