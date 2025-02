AfD: Anstieg der Kinderpornografie durch Ausländer in Deutschland

In einem Post auf X hat Vanessa Behrendt, frauen- und familienpolitische Sprecherin der AfD-Fraktion Niedersachsen, auf die drastische Zunahme von Kinderpornografie-Delikten durch ausländische Täter in Deutschland aufmerksam gemacht. Sie berichtete, dass sich die Anzahl der Delikte zwischen 2015 und 2023 laut BKA mehr als versiebenfacht hat, während die Zahl der Tatverdächtigen um das Neunfache gestiegen ist. Besonders auffällig ist der Anstieg des Ausländeranteils bei diesen Straftaten, der von 34 in 2015 auf 2.028 in 2023 anstieg, was einem Anstieg von fast 6.000 Prozent entspricht.

Die AfD-Fraktion Niedersachsen plant aufgrund dieser Entwicklung, einen Entschließungsantrag im Landtag einzubringen, um den Schutz von Kindern und Jugendlichen zu verstärken und Bestrebungen pädophiler Lobbygruppen zu stoppen, die Sex mit Kindern verharmlosen oder legalisieren wollen. Behrendt betonte, dass der Schutz unserer Kinder, sowohl im Internet als auch im realen Leben, oberste Priorität haben muss, angesichts der täglichen 54 Fälle von sexuellem Missbrauch an Kindern und Jugendlichen in Deutschland.