AfD erreicht erstmals 30 Prozent – zwölf Punkte vor der Union

Die AfD erreicht in der neuesten INSA-Sonntagsfrage erstmals 30 Prozent und setzt sich damit deutlicher denn je von allen anderen Parteien ab. CDU und CSU stürzen auf 18 Prozent ab. Zwischen beiden Parteien liegen inzwischen gewaltige zwölf Punkte.

SPD und Grüne kommen jeweils nur noch auf 14 Prozent. Selbst zusammen erreichen sie mit 28 Prozent nicht mehr den Wert der AfD. Die Linke liegt bei 10 Prozent, während FDP und BSW mit jeweils 4 Prozent den Einzug in den Bundestag verpassen würden. Auf die sonstigen Parteien entfallen 6 Prozent.

Auch für die schwarz-rote Bundesregierung ist das Ergebnis eine politische Ohrfeige. Union und SPD erreichen gemeinsam nur 32 Prozent und liegen damit gerade einmal zwei Punkte vor der AfD allein. Die Brandmauer-Parteien verlieren immer mehr Abstand zu der Kraft, die sie weiterhin von jeder Regierungsverantwortung ausschließen wollen.

Der langfristige Trend ist eindeutig: Mitte April lag die AfD bei INSA noch bei 26 Prozent, während die Union 25 Prozent erreichte. Innerhalb eines halben Jahres legte die AfD damit vier Punkte zu, während CDU und CSU sieben Punkte verloren. Der Abstand hat sich von einem Punkt auf zwölf Punkte vergrößert.

Für die aktuelle Erhebung befragte INSA 1.202 Personen per Telefon und Online-Panel. Der Befragungszeitraum lief vom 28. September bis zum 2. Oktober 2026. Veröffentlicht wurde die Sonntagsfrage am 3. Oktober.

Quelle: INSA-Sonntagsfrage bei Wahlrecht.de.