Acht Millionen für „Beschäftigungsförderung durch Energieeffizienz und erneuerbare Energien in Moscheen“

Realsatire aus dem Bundestag. So werden Steuergelder für geisteskranken Irrsinn verschleudert und direkt in die Hände islamischer Organisationen gespült. Worum geht es?

Im Rahmen einer kleinen Anfrage (20/12899) wollte die AfD-Fraktion in Erfahrung bringen, wie sich die Kosten in Höhe von 8,09 Millionen Euro für das von der Bundesregierung in Auftrag gegebene und abgeschlossene Projekt der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ GmbH) „Beschäftigungsförderung durch Energieeffizienz und erneuerbare Energien in Moscheen“ in Marokko zusammensetzen.

Die Antwort (20/13423) spiegelt den Irrsinn der grünen Ideologie wider, von der die derzeitige Regierung getrieben und durchsetzt ist.

Im Rahmen des Projektes beriet die Bundesregierung lokale Unternehmen und Fachkräfte in den Bereichen Energieeffizienz und erneuerbare Energien sowie bei der Finanzierung von Qualifizierungsmaßnahmen in Unternehmensführung und Marketing.

Kleinst-, Kleine und Mittlere Unternehmen sowie institutionelle Partner wurden bei B2B-Veranstaltungen unterstützt, während Beratungen zur Entwicklung von Vertragsmodellen für EnEff- und RE-Anlagen in Moscheen sowie zur Beachtung von EnEff-Kriterien beim Neubau stattfanden.

Die Pointe folgt am Schluss:

„Das Projekt wurde nach Kenntnis der Bundesregierung von der lokalen Bevölkerung gut angenommen. Es seien keine Mittelfehlverwendungen im Rahmen des Projekts gemeldet worden, heißt es in der Vorlage.“