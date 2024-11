Abtreibungen in den USA nur leicht gesunken

Die Zahl der Abtreibungen in den USA ist im Jahr 2022, dem Jahr, in dem der Oberste Gerichtshof Roe v. Wade aufhob, nur geringfügig zurückgegangen. Laut neuen Daten der Centers for Disease Control and Prevention gingen die Abtreibungen im Jahr 2022 im Vergleich zu 2021 um nur 2 % zurück. Die Abtreibungsrate sank ebenfalls um 3 % und das Abtreibungsverhältnis verringerte sich um 2 %. Die Gesamtzahl sank von etwa 622.000 Abtreibungen im Jahr 2021 auf 609.000 im Jahr 2022.

Die meisten Abtreibungen wurden vor der neunten Schwangerschaftswoche gemeldet, und mehr als 70 % waren frühe medikamentöse Abtreibungen, was den Zahlen vor der Aufhebung von Roe v. Wade ähnelte. Mehr als 6 % der Abtreibungen erfolgten zwischen der 14. und 20. Schwangerschaftswoche, während etwa 1 % entweder in der 21. Schwangerschaftswoche oder danach vorgenommen wurden.

Frauen in den Zwanzigern machten mehr als die Hälfte der Abtreibungen aus. Fast 60 % der Frauen, die abgetrieben hatten, hatten zuvor auch schon ein Kind zur Welt gebracht. Die CDC-Daten umfassen Zahlen aus 47 Gebieten der USA, die Daten von 2013 bis 2022 veröffentlicht haben. (Fox)