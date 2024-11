„Abtreibung: Systempresse hetzt gegen AfD“

Die AfD plane eine deutliche Einschränkung bei Abtreibungen, berichten zahlreiche Medien übereinstimmend. Laut Deutschlandfunk solle Abtreibung nur noch bei medizinischer oder kriminologischer Indikation erlaubt sein – so wie es ursprünglich auch einmal gedacht war, bis die Ausnahmen immer mehr ausgeweitet wurden. Die Partei fordere statt dessen eine „Willkommenskultur für Neu- und Ungeborene“, als wäre das erstens unerhört und zweitens etwas Neues. So stand es schon länger im Wahlprogramm, nachfolgend die entsprechende Passage mit Stand Mai 2023.

6.7 Willkommenskultur für Neu- und Ungeborene

Die Alternative für Deutschland setzt sich für eine Willkommenskultur für Neu- und Ungeborene ein. In Deutschland kommen auf rund 700.000 Lebendgeburten pro Jahr ca. 100.000 Schwangerschaftsabbrüche. Dabei liegt nur bei drei bis vier Prozent eine medizinische oder kriminologische Indikation vor, in allen anderen Fällen wird der Schwangeren nach einer Beratung eine Bescheinigung ausgestellt, die ihr eine straffreie Abtreibung aus „sozialen Gründen“ ermöglicht. Ein Schwangerschaftsabbruch stellt eine einschneidende Erfahrung für die Betroffenen dar und kann zu langanhaltenden Schuldgefühlen, psychosomatischen Beschwerden oder depressiven Reaktionen führen. Die AfD steht für eine Kultur des Lebens und ist im Einklang mit der deutschen Rechtsprechung der Meinung, dass der Lebensschutz bereits beim Embryo beginnt. Wir fordern daher, dass bei der Schwangerenkonfliktberatung das vorrangige Ziel der Beratung der Schutz des ungeborenen Lebens ist. Werdenden Eltern und alleinstehenden Frauen in Not müssen finanzielle und andere Hilfen vor und nach der Entbindung angeboten werden, damit sie sich für ihr Kind entscheiden können. Adoptionsverfahren sind in diesem Zusammenhang zu vereinfachen. Die AfD wendet sich gegen alle Versuche, Abtreibungen zu bagatellisieren, staatlicherseits zu fördern oder sie gar zu einem Menschenrecht zu erklären.