Abgetaucht: Liebich narrt Presse und Fans und sendet Liebesgrüße aus Moskau

Alle haben mit einem großen Spektakel zum Haftantritt im Frauenknast gerechnet. Zahlreiche Pressebeobachter und Fans waren vor Ort, aber Marla-Svenja Liebich tauchte nicht auf. Stattdessen eine Nachricht in den Sozialen Netzwerken. Die Behörden tappen im Dunkeln und wissen von nichts. Liebich soll sich ins Ausland abgesetzt haben. Wer weiss…

✨🎩 Das Kunststück eines Zaubertricks: Alle Augen werden auf die Kulisse gelenkt, während das Objekt im Schatten verschwindet. 🕶️🎭 Niemand wusste von meinem Entschluss – kein Anwalt, keine Familie.



Was folgt? Ein internationaler Haftbefehl ✈️👮 – nur wegen Worten, wegen… pic.twitter.com/BgP0kFIkmM — Marla Svenja Liebich (@MarlaSvenjaL) August 29, 2025