ai-generated

Abgetaucht: Liebich narrt Presse und Fans und sendet Liebesgrüße aus Moskau

|

Netzreporter

|

Alle haben mit einem großen Spektakel zum Haftantritt im Frauenknast gerechnet. Zahlreiche Pressebeobachter und Fans waren vor Ort, aber Marla-Svenja Liebich tauchte nicht auf. Stattdessen eine Nachricht in den Sozialen Netzwerken. Die Behörden tappen im Dunkeln und wissen von nichts. Liebich soll sich ins Ausland abgesetzt haben. Wer weiss…

Avatar-Foto

Netzreporter

Verbreiten Sie unsere Beiträge im Weltnetz

Bitte unterstützen Sie uns im Kampf für die Meinungsfreiheit

Einmalig
Monatlich

Einmalig spenden

Monatlich spenden

Wählen Sie einen Betrag aus

€10,00
€25,00
€50,00
€10,00
€25,00
€50,00

Oder geben Sie einen individuellen Betrag ein

Wir wissen Ihre Spende sehr zu schätzen.

Wir wissen deine Spende sehr zu schätzen.

SpendenMonatlich spenden

Diskutieren Sie mit!

Weitere Beiträge