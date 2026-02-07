Laut einer neuen INSA-Umfrage, von der die Kriegstreiberpresse BILD ausführlich berichtet, ist eine knappe Mehrheit der Deutschen offenbar bereit, noch mehr Geld und Waffen in den Ukraine–Krieg zu pumpen. Die Umfrage hat das Springer-Blatt selbst in Auftrag gegeben, wie sich von selbst versteht. Während also hierzulande Wirtschaft, Infrastruktur und soziale Sicherungssysteme bröckeln, wird der nächste Milliarden-Transfer ins Ausland medial als Akt der Vernunft verkauft.

52 Prozent der Befragten sprechen sich dafür aus, die Ukraine stärker zu unterstützen – militärisch und finanziell. Wenn das stimmten sollte, sitzt das Geld trotz Inflation, Rekordsteuern und explodierender Lebenshaltungskosten immer noch locker genug, um es weiter Richtung Osten zu überweisen. Nur 35 Prozent lehnen zusätzliche Hilfen ab.

Besonders begeistert zeigen sich Wähler von SPD, CDU/CSU und Grünen. Dort ist die Bereitschaft hoch, weiter Milliarden bereitzustellen – unabhängig davon, ob diese Hilfe den Krieg tatsächlich verkürzt oder ihn weiter verlängert. Kritischer sehen es hingegen Wähler von AfD und BSW, die mehrheitlich keine weitere Unterstützung wollen. Welch Überraschung.

Zur Begründung wird einmal mehr die Angst bemüht: 54 Prozent der Befragten fürchten, Russland könne nach der Ukraine auch einen NATO-Staat angreifen. Dass diese Sorge im Vergleich zum Herbst sogar gesunken ist, hält Politik und Leitmedien jedoch nicht davon ab, weiter auf Eskalation zu setzen mit absurdesten Propagandamärchen. Mal ist Russland schon so gut wie besiegt, wirtschaftlich am Boden und international isoliert, dann wieder die Wurzel allen Übels, das weltweit Wahlen nach Gutdünken manipuliert und seine Agenten, Auftragsmörder und Saboteure in alle Welt entsendet. Sogar bei Epstein soll mehr Russland als Mossad drinstecken. Da lachen doch die Hühner!