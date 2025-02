Kurs halten: In zwölf Monaten bist du arbeitslos

Als Unionswähler könntest du gegen das Wetter demonstrieren und den Sturm verfluchen, den du selbst heraufbeschworen hast. Die Folgen müssen jedoch alle tragen. Friedrich Merz will Deutschland weiter in den Ukrainekrieg treiben, die Grenzen nun doch nicht schließen und die Rente erst ab 70 einführen. Man fragt sich nur, was du bis dahin machen sollst, denn eine Arbeit wirst du bald nicht mehr haben. Dein Betrieb geht pleite oder du wirst durch eine KI ersetzt. Hättest du doch nur links gewählt, dann wird es wenigstens genug Suppenküchen geben. Du aber wolltest unbedingt Kurs halten.

