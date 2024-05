75 Jahre Grunzgesetz und ein Haftbefehl für alle

in

Die Woche fängt ja gut an. Der Internationale Gerichtshof erlässt Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Yoav Galant sowie gegen irgendwelche Hamas-Führer.Völkerrecht gilt nämlich für alle, sagt der Chefankläger mit dem very britischen Namen Karim Khan. Da bleiben keine Fragen offen, so gut ist der gespielte Witz. Anti racist Hitler war gestern …

Mitte der Woche dann aber der Höhepunkt. Die, die alte Damen mit einem Exemplar des Grundgesetzes in der Hand von den Straßen prügeln ließen, feiern nun dessen 75. Geburtstag. Niemals in der Geschichte der Menschheit hatte ein Provisorium länger Bestand als dieser Gesetzestext. Selbst die meisten Jacketkronen machen früher schlapp. Aber wo kein Dentist, da kein Bohrer und so bleibt das Geheimnis unergründet, warum ein Land ohne Verfassung, dieselbe mit einem Geheimdienst schützen lässt.

Nun ja, Pfingsten ist vorbei. Auch dieses Mal war es nichts mit der Ausgießung, obwohl es dem Kirchenvolk gewiß nicht an Hohlkörpern mangelt. Es duckt sich weg, als wäre der Kelch des Heiligen Geistes ein Schierlingsbecher. Da kann man diesem Land noch so sehr “Alles Gute” wünschen, manche sagen auch “Alice für Deutschland”, doch ich fürchte, diesem ehemaligen Wunderland ist auf absehbare Zeit nicht mehr zu helfen. Verteidigungsminister Pistolerius verlangt noch mal 3,8 Milliarden Euro Nachschlag – nicht für uns, Gott bewahre, alles für die Ukraine…