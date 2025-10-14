143.000 Euro für linke Straßenkämpfer? Bundesregierung finanziert Münsteraner Antifa-Verein

Es klingt wie ein schlechter Scherz, ist aber bittere Realität: Die Bundesregierung unterstützt laut NIUS.de einen Verein aus dem Antifa-Umfeld in Münster – mit satten 143.000 Euro Steuergeld. Offiziell heißt es, die Mittel würden der „Demokratieförderung“ dienen. Doch wer genauer hinschaut, erkennt schnell, dass hier ein Verein profitiert, der seit Jahren durch Nähe zu linksextremen Gruppen und Gewaltverherrlichung auffällt.

Der geförderte Verein soll „Aufklärungsarbeit gegen Rechts“ leisten, doch in der Praxis geht es offenbar um Agitation gegen Andersdenkende. In sozialen Netzwerken finden sich Verlinkungen zu Gruppen, die regelmäßig bei Ausschreitungen mit Antifa-Symbolik auffallen. Plakate, Hetzparolen, Aufrufe zu „zivilgesellschaftlichem Widerstand“ – alles mit dem Stempel der angeblichen Demokratiearbeit. Ironisch, dass ausgerechnet jene, die den Staat am liebsten abschaffen würden, jetzt auf seine Kasse zugreifen dürfen.

Während friedliche Demonstranten oder alternative Medien oft durch Behörden, Zensur und Kontenkündigungengegängelt werden, fließt hier der Steuerstrom ohne jede Hemmung. Wer sich fragt, warum Vertrauen in staatliche Institutionen schwindet, findet in solchen Fällen eine klare Antwort: Die Regierung füttert ihre eigenen politischen Milieus – und verkauft es als Toleranz.

Die 143.000 Euro wirken da weniger wie eine Förderung der Demokratie, sondern eher wie eine Investition in ideologische Schlägertrupps, die man später als „zivilgesellschaftliche Partner“ bezeichnen kann. Ein weiteres Beispiel dafür, wie Steuergeld missbraucht wird, um Meinungsvielfalt zu bekämpfen, statt sie zu schützen.