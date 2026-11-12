14.171 neue Staatsbürger: Kickl will die Einbürgerungswelle brechen

In Österreich wurden in den ersten drei Quartalen 2026 insgesamt 14.171 Personen mit Wohnsitz im Inland eingebürgert. Das sind 30 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Für FPÖ-Chef Herbert Kickl sind die Zahlen die späte Rechnung für die Migrationspolitik seit 2015.

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Unter den neu eingebürgerten Personen, die in Österreich leben, sind nach den aktuellen Zahlen knapp 3.500 Syrer und rund 1.500 Afghanen. Mehr als ein Drittel der neuen Staatsbürger stammt damit allein aus diesen beiden Herkunftsländern.

Kickl wirft der Bundesregierung und besonders der ÖVP vor, vor der Öffentlichkeit Härte zu spielen, während die Staatsbürgerschaft in der politischen Praxis immer weiter aufgeweicht werde. Schutz auf Zeit werde so zum dauerhaften Aufenthalt und schließlich zum rot-weiß-roten Pass.

„Vor den Kameras mimen Stocker und Karner die strengen Türsteher der Republik.“ Herbert Kickl

Die FPÖ habe im Nationalrat bereits mehrfach beantragt, Asylberechtigte von der Staatsbürgerschaftsvergabe auszuschließen. Diese Initiativen seien bislang auch am Widerstand der ÖVP gescheitert. Nun kündigt Kickl einen weiteren Antrag an, um die Einbürgerungswelle gesetzlich zu stoppen und den Weg vom Asylstatus zur Staatsbürgerschaft zu kappen.

Damit wird die Abstimmung zur Nagelprobe für die Volkspartei. Wer die Staatsbürgerschaft öffentlich als hohes Gut bezeichnet, muss im Parlament zeigen, ob diesen Worten auch Taten folgen. Für Kickl ist klar: Asyl bedeutet Schutz vor Verfolgung auf Zeit – nicht die automatische Eintrittskarte in eine dauerhafte Niederlassung.

Quellen: Statistik Austria: Einbürgerungen; FPÖ-Presseaussendung; FPÖ-TV-Video auf YouTube.