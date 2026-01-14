13 Mann und ein Befehl

Schon vor dem Treffen mit den Offiziellen aus Dänemark und Grönland hat Donald Trump klar gemacht, dass es nur eine Lösung gibt. Er will Grönland, basta! Und man muss das ernst nehmen.

Die Vereinigten Staaten brauchen Grönland aus Gründen der nationalen Sicherheit. Es ist von entscheidender Bedeutung für den Golden Dome, den wir bauen. Die NATO sollte den Weg dafür anführen, dass wir es bekommen. Wenn wir es nicht tun, werden Russland oder China es tun, und das wird nicht passieren. Militärisch gesehen wäre die NATO ohne die enorme Macht der Vereinigten Staaten, von der ich einen großen Teil während meiner ersten Amtszeit aufgebaut habe und die ich nun auf ein neues und noch höheres Niveau bringe, keine effektive Kraft oder Abschreckung – nicht einmal annähernd. Das wissen sie, und das weiß auch ich. Die NATO wird mit Grönland in den Händen der Vereinigten Staaten weitaus schlagkräftiger und effektiver. Alles, was darunter liegt, ist inakzeptabel. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit. Präsident DJT

Und so verlief denn auch das Gespräch ohne Ergebnis. Grönland und Dänemark wollen nicht, Donald Trump bleibt stur.

Und was macht Deutschland? Schickt ganze 13 Soldaten nach Grönland…