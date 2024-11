In den USA gibt es sie tatsächlich: Eine Bibel mit persönlichem Autogramm von Donald Trump, für 1000 Dollar. In Deutschland würde eine von Scholz oder Merkel signierte Bibel wohl eher auf dem Wühltisch landen. Doch in den USA hat eine solche Bibel Symbolkraft, die weit über die eines Amuletts hinausgeht. Seit Trumps Wahlsieg darf eine christliche Spiritualität wieder vermehrt gelebt und auch öffentlich gezeigt werden.

Trump-Bibel mit dreifachem „Bonusmaterial“

Diese in den USA beliebte King-James-Übersetzung enthält in der „Trump-Version“ auch die amerikanische Unabhängigkeitserklärung, die US-Verfassung und den Text des Liedes „God Bless the USA“ (Gott schütze Amerika). Es ist eine Bibel, die Glauben und Nationalstolz vereint. So ist auch die US-Flagge in Kirchen, selbst in katholischen Gotteshäusern, ein Ausdruck dieser Verbindung – trotz aller Trennung von Staat und Kirche.

Stadt mit 5000 Einwohnern und 20 Kirchen

USA-Urlaubern fällt schnell auf: Der christliche Glaube ist überall präsent. Eine Stadt mit 5000 Einwohnern kann 20 Kirchen zählen – von Baptisten über Methodisten bis hin zu Freikirchen und Katholiken. Für viele Amerikaner gehört der sonntägliche Gottesdienstbesuch selbstverständlich zum Leben. Feierliche Kirchenmusik, Gesänge, Glockenklängen und beruhigende Ritualen sind fest verankert.

Das selbstverständliche Tischgebet

Auch kleine Gesten zeigen die Bedeutung des Glaubens im Alltag. Das Tischgebet vor dem Essen ist auch bei Restaurantbesuchen völlig normal. Es bietet einen Moment der Dankbarkeit und Ruhe. Auch der Wunsch „God bless“ begleitet die Menschen im Alltag. Für die meisten ist er mehr als nur eine Floskel – er steht für Hoffnung und Wohlergehen.

„Du sollst nicht töten“

Die wirtschaftlichen Herausforderungen der letzten Jahre haben den Glauben für viele Amerikaner noch wichtiger gemacht. Donald Trump hat dieses Bedürfnis erkannt und den Glauben als festen Bestandteil des Lebens selbstverständlich betont. Viele empfinden dies als echte Unterstützung und Lebenshilfe. Er hat damit eine spirituelle Renaissance eingeleitet, die sich auch politisch auswirken wird. So fällt die Beendigung des Ukrainekrieges in die Kategorie des Gebots „Du sollst nicht töten“.

Ein verbindendes Element

Religion in den USA verbindet. Egal, ob jemand Katholik, Baptist oder Evangelikaler ist – der Wunsch „God bless“ (Gott schütze, segne) richtet sich an alle. Diese Offenheit schafft Gemeinschaft und gibt in schwierigen Zeiten Kraft. Sie ist ein verbindendes Element in einer Gesellschaft, die trotz ihrer Unterschiedlichkeit gemeinsame Ziele kennt: Hoffnung und Zuversicht.

Link zur 1000-Dollar-Bibel: