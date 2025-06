Wozu brauchen wir noch Fachkräfte? Amazon testet bereits humanoide Liefer-Roboter

Amazon lässt laut The Guardian bald von humanoiden Robotern Pakete zustellen – ganz ohne menschliches Personal. Die Blechgestalten vom Typ „Digit“ sollen künftig die letzte Meile übernehmen, Treppen steigen, Türen öffnen und brav abliefern.

Was nach Science-Fiction klingt, ist knallharte Realität: Der Megakonzern testet die Maschinen bereits in Logistikzentren. Offiziell geht es um „Ergänzung“ und „Effizienz“. In Wahrheit dürfte es um etwas ganz anderes gehen: den Menschen überflüssig machen.

Wozu brauchen wir noch Fachkräfte und Massenmigration, wenn Roboter billiger, gehorsamer, rund um die Uhr verfügbar sind und jede gewünschte Sprache beherrschen?