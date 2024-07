Top-Videospiele mit spannenden Casino-Minispielen vom Neon 54 Casino

Videospiele waren einst ein Nischen-Hobby, sind aber inzwischen zu einer Multi-Milliarden-Dollar-Industrie geworden, an der zig Millionen Menschen Freude haben.

Bei so vielen Spielen, die auf der ganzen Welt gespielt werden, ist es nicht verwunderlich, dass einige der beliebtesten Videospiele der Welt den Spielern die Möglichkeit bieten, eine Vielzahl von Online-Slots und Tischspielen zu genießen. Und während Sie diese Spiele genießen, werden Sie sich fühlen, als würden Sie in einem Neon 54 Casino spielen.

Natürlich können Sie kein echtes Geld gewinnen wie im Neon 54 Casino, aber Sie können trotzdem jede Menge Spaß haben.

Wenn Sie nach Casino-Nebenquests suchen, die in Ihre Lieblings-Videospiele integriert sind, dann sehen Sie sich die folgenden Videospiele an, die spannende Minispiele enthalten.

Die beliebtesten Videospiele mit Casino-Minispielen

Da die Grafik von Videospielen immer realistischer wird, beginnen die Welten, die wir beim Spielen erkunden, die reale Welt noch stärker zu emulieren.

Daher ist es keine Überraschung, dass einige virtuelle Videospiele Casinos mit spielbaren Spielen vom Neon 54Casino umfassen.

Dies ist eine unterhaltsame Möglichkeit, mehrere Formen von Spielen und Unterhaltung in eine Spieleplattform zu integrieren.

Manche Leute glauben, dass Casinos in der Zukunft echte Videospiele mit komplexem Weltenbau und tieferen Handlungssträngen bieten werden, bei denen man um Geld spielen kann.

Wir können nur gespannt abwarten, wie die beiden Branchen aufeinandertreffen werden. Bis dahin sind hier ein paar Videospiele, die Ihnen das Beste aus beiden Welten bieten.

Grand Theft Auto Online-Casino

Auch wenn Sie keine Videospiele spielen, sind Sie höchstwahrscheinlich mit Grand Theft Auto vertraut.

GTA ist eine von Rockstar Games entwickelte Spielereihe, die bei jeder Veröffentlichung einer neuen Version für viel Kontroverse sorgte.

Grand Theft Auto V wurde im September 2013 veröffentlicht und gilt noch immer als eines der besten Videospiele aller Zeiten.

Tatsächlich hat die Einführung von GTA Online wenige Wochen nach der Veröffentlichung des fünften GTA-Titels dem Franchise zu noch mehr Erfolg verholfen.

GTA Online ist eine persistente Online-Welt, in der Spieler exklusive Online-Missionen erfüllen und versuchen können, in der imaginären Stadt Los Santos reich zu werden.

Jahrelang enthielt das Spiel ein Casino, das für Spieler geschlossen war. Doch 2019 änderte sich alles, als das Diamond Casino & Resort offiziell seine Türen öffnete.

Zu den Mini-Casinospielen, die Spieler im Diamond Casino ausprobieren können, gehören Blackjack, Roulette, Spielautomaten basierend auf Fernsehsendungen aus dem Videospiel, Three Card Poker und sogar Pferderennen-Wetten im Inside Track.

Grand Theft Auto: San Andreas

Das Team von Rockstar Games liebt es einfach, immersive Videospiele mit Glücksspiel zu entwickeln, deshalb haben sie mehrere Plätze auf unserer Liste belegt.

Schließlich hat sich der kreative Entwickler seinen Status als einer der besten Innovatoren der Branche verdient.

Anders als GTA Online bietet San Andreas mehrere Casinos, die nur in der Einzelspielerkampagne verfügbar sind.

In der virtuellen Welt von San Andreas können Spieler Casinospiele in einem von drei Casinos in Las Venturas, der dritten Stadt im Spiel, genießen.

Obwohl es mehr als 10 Casinos gibt, die Sie besuchen können, sind nur drei davon zugänglich: Caligula’s Palace, Casino Floor und das Four Dragons Casino.

Spieler können Blackjack, Roulette, Spielautomaten, Videopoker und sogar Glücksrad genießen, genau wie in einem Online-Casino wie Neon 54.

Die Red Dead Redemption-Reihe

Rockstar ist nicht nur für seine Grand Theft Auto-Spiele bekannt.

Der Entwickler hat auch die unglaublich beliebte Red Dead Redemption-Reihe produziert, in der Sie die Rolle eines Cowboys oder Gesetzlosen im Wilden Westen übernehmen.

Red Dead Redemption 1 erzählt die Geschichte von John Marston, einem ehemaligen Gesetzlosen, der gezwungen wird, seinen alten Gang vor Gericht zu bringen.

Die Fortsetzung ist eigentlich ein Prequel, in dem Sie die Rolle von Arthur Morgan übernehmen, einem Mitglied der Gang, die Marston im Originalspiel zur Strecke bringt.

Die Online-Edition spielt in der Welt des zweiten Spiels und bietet alles, was Sie an der Fortsetzung geliebt haben, in einer Online-Welt.

Einige der klassischen Glücksspiele, die Sie in Red Dead Redemption 1 genießen können, sind Blackjack, Armdrücken, Five-Finger-Filet, Hufeisenwerfen und Poker.