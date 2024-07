Serverfehler? Weltweit Flughäfen, Krankenhäuser und Banken lahmgelegt

in

Eine weltweite IT-Störung, verursacht durch ein fehlerhaftes Software-Update von Crowdstrike, hat Flughäfen, Krankenhäuser und Banken lahmgelegt, darunter auch den Berliner Flughafen BER. Die Störung betrifft auch Computersysteme von Microsoft und der Azure-Cloud. Ist das wirklich so?

Es könnte sich auch um einen Cyberangriff handeln. Da die Ausmaße aber so gigantisch sind, es ist vielleicht nicht die klügste Idee, die Verantwortung dafür Russland oder China in die Schuhe zu schieben. Die Folgen könnten nicht nur Panik in der Bevölkerung sein, sondern auch eine weitere Eskalation zwischen NATO und Russland. Eventuell findet auch ein Testlauf statt, mit dem man ausloten möchte, welche Möglichkeiten ein Cyberkrieg bietet. Offiziellen Versionen, wie der vom angeblichen Serverfehler, ist stets mit Skepsis zu begegnen.