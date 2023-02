Geht es Ihnen nur manchmal, gelegentlich oder immer öfter so, dass wir, wenn wir eine Rede hören, den Eindruck haben, hier würde ein Roboter sprechen? Politiker und ihre Redenschreiber unterliegen dem Irrglauben, dass die Zuhörer nicht merken, wie sie für dumm verkauft werden.



Fünf Minuten zu reden und gleichzeitig nichts zu sagen, ist eine Kunst. Und diese Kunst wird den Damen und Herren Politikern beigebracht. Sie sollen schließlich „ankommen“, besonders auch im Fernsehen.

Wünsch dir was. Eine Rede nach ihren Angaben.

Stellen wir doch einmal einem Roboter, in diesem Fall ChatGPT, die Aufgabe, eine Rede zu formulieren, welche konservative Zuhörer erreichen solle. Diese wird in weniger als einer Minute auf dem Bildschirm, Zeile für Zeile, erscheinen. Der Redetext kann kopiert und beliebig verwendet werden.

Aber lesen Sie selbst:



Liebe Freunde und Gäste,

ich bin heute hier, um Sie zu inspirieren und zu motivieren. Wir leben in einer Welt, in der unsere Werte oft angegriffen und unsere Überzeugungen oft in Frage gestellt werden. Aber ich bin hier, um Ihnen zu sagen, dass wir Konservative es in der Hand haben, diese Herausforderungen zu meistern und unsere Zukunft zu gestalten.



Wir alle haben einen einzigartigen Vorteil: Wir glauben an die Bedeutung von Familie, Gemeinschaft und Sicherheit. Wir glauben an individuelle Freiheit und persönliche Verantwortung. Wir glauben, dass harte Arbeit und Entschlossenheit die Grundlage für Erfolg sind. Und wir glauben, dass unsere Verfassung und unser Rechtsstaat einzigartig und wertvoll sind.



Es sind diese Werte, die uns antreiben und die uns zu einem einzigartigen und starken Volk gemacht haben und machen. Wir müssen diese Werte nicht nur verteidigen, sondern auch aktiv fördern und weitergeben. Wir müssen unsere Stimme erheben und für unsere Überzeugungen einstehen. Denn wenn wir es nicht tun, wer dann?



Auch als Mitglieder unserer Partei haben wir eine besondere Verantwortung. Wir müssen nicht nur für unsere Werte kämpfen, sondern auch für die Zukunft unseres Landes. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Kinder und Enkel in einer Gesellschaft leben, die auf Freiheit, Gerechtigkeit und Wohlstand basiert. Wir müssen dafür sorgen, dass die Freiheiten und Rechte, die uns so wichtig sind, erhalten bleiben.



Und lassen Sie mich eines sagen: Wir haben den Mut, dieser Verantwortung gerecht zu werden. Wir haben den Willen, unsere Zukunft zu gestalten und unsere Welt zu einem besseren Ort zu machen. Wir haben die Kraft, unsere Überzeugungen zu verbreiten und unsere Werte zu verteidigen.

Aber es geht nicht nur darum, diese Macht auf demokratischem Wege zu erlangen. Es geht auch darum, diese Macht zu nutzen, um positive Veränderungen herbeizuführen. Es geht darum, unsere Vision einer besseren Gesellschaft und unsere Überzeugungen mit anderen zu teilen. Und ja, es geht auch darum, Enthusiasmus zu zeigen, um unsere Wähler zu begeistern und zu inspirieren.

Denn am Ende des Tages geht es darum, dass wir als Land gemeinsam kämpfen und uns gegenseitig motivieren und unterstützen. Wir sollten stolz darauf sein, wer wir sind und woran wir glauben. Wir sollten uns nicht verstecken oder schämen, sondern unsere Stimme erheben und für unsere Überzeugungen einstehen.

Ich möchte Ihnen danken, dass Sie heute hier sind und sich für unsere gemeinsame Sache einsetzen. Ich möchte Sie ermutigen, weiterzumachen und Ihre Stimme laut und deutlich zu erheben. Denn wir haben die Macht, unsere Welt zu einem besseren Ort zu machen – und wir werden es tun.



Vielen Dank und lassen Sie uns gemeinsam für unsere Überzeugungen kämpfen.

Der „Textroboter“ funktioniert anders als Google. Nach Eingabe mehrerer ganzer Sätze, in welchen die Aufgabe für den Roboter formuliert wird, rattert die Maschine und der Text erscheint fast druckreif. Wünschen Sie einen Text, der die Wähler einer ganz bestimmten Partei erreichen sollen, so geben Sie einfach die Parteipräferenz mit an.



Jeder kann sich selbst davon überzeugen, indem er sich kostenlos bei www.openai.com registriert, die Anmeldemail bestätigt und selbst Fragen eintippt.



ChatGPT ist wegen des weltweiten enormen Ansturms gelegentlich überlastet.Die Morgenstunden, wenn USA noch schläft, sind dafür gut geeignet.