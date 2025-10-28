Elon Musk präsentiert Grokipedia

Die unzensierte Alternative zur linkslastigen Wikipedia ist da. Elon Musk stellte heute die erste Version von Grokipedia vor. Bislang nur auf Englisch verfügbar, dafür aber zu 100 Prozent open source, was bei Wikipedia besonders bei den Bildinhalten nicht immer der Fall ist. Grokipedia sei für jeden nutzbar, so Musk. Bislang sind 885.279 Artikel verfügbar.

Nutzerreaktionen

Die Ankündigung von Elon Musk, dass Grokipedia vollständig Open Source sei und kostenlos für alle Nutzer zugänglich, hat auf X eine breite Palette an Reaktionen ausgelöst. Im Folgenden eine detaillierte Übersicht der Diskussionen und Meinungen, die sich rund um den Post entwickelt haben:

Skepsis bezüglich „Open Source“ : Einige Nutzer, wie etwa @0xIlyy, äußern Zweifel an der korrekten Verwendung des Begriffs „Open Source“. Sie argumentieren, dass die technische oder rechtliche Ausgestaltung der Plattform möglicherweise nicht den Standards entspricht, die in der Open-Source-Community üblich sind. Dies deutet auf eine Diskussion über Transparenz und Zugänglichkeit des Codes hin.

Zusammenfassend zeigt das Echo eine Mischung aus Begeisterung, insbesondere von Musk-Anhängern, und kritischen Stimmen, die technische, ethische und inhaltliche Bedenken anmelden. Die Diskussionen reflektieren nicht nur die technische Umsetzung, sondern auch die polarisierende Rolle von Elon Musk und xAI in der Wissensvermittlung, wobei Grokipedia als potenzieller Gamechanger oder kontroverses Experiment gesehen wird.