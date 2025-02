Elon Musk enthüllt Grok 3: Die KI, die den Verstand sprengt!

Elon Musk hat angekündigt, dass Grok 3, die neueste Version seines KI-Chatbots von xAI, am Montagabend um 20 Uhr Pazifischer Zeit vorgestellt wird. Die Vorführung wird durch eine Live-Demo begleitet, bei der Musk und sein Team die Fähigkeiten und Fortschritte von Grok 3 im Vergleich zu anderen KI-Modellen auf dem Markt demonstrieren wollen. Musk bezeichnet Grok 3 als die „klügste KI der Erde“ und verspricht, dass sie alle bisherigen KI-Chatbots in internen Tests übertrifft.

Grok 3 release with live demo on Monday night at 8pm PT.



Smartest AI on Earth.