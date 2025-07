Elon first: Bundesregierung zahlt Millionen an Starlink – und Tesla greift auch ab!

Aus dem Bundeshaushalt flossen seit 2022 fast 20 Millionen Euro an den Satelliten-Internetdienst Starlink – das geht aus einer Antwort der Bundesregierung (Drucksache 21/839) auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion hervor. Der Großteil des Geldes – satte 19,6 Millionen Euro – wurde 2023 über das Auswärtige Amt im Rahmen der sogenannten Ukraine-Hilfe verprasst. Doch auch Polizei und Sicherheitsbehörden bedienen sich am SpaceX-Angebot – was genau sie treiben, bleibt unter Verschluss.

Und damit nicht genug: Auch die Tesla-Firmen des US-Milliardärs Elon Musk greifen ordentlich zu. Knapp 870.000 Euro für “Forschung”, über 800.000 Euro für „effiziente Gebäude“ – und selbst der Umweltbonus fließt in den Tesla-Absatz. Sogar für „polizeiliche Testzwecke“ durften 123.000 Euro an die US-Mutter überwiesen werden. Für Neuralink, The Boring Company und Trumps Unternehmen gab’s zwar nichts – aber X (vormals Twitter) bekam immerhin ein paar Krümel ab. Deutschland zuerst? Fehlanzeige.