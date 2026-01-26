Datenleck auf vier Rädern: Polen verbietet chinesische E-Autos in sensiblen Zonen

Polen zieht die Notbremse: Wegen massiver Sicherheitsbedenken hat das Verteidigungsministerium erste Fahr- und Parkverbote für moderne Elektroautos verhängt – aus Angst vor unkontrolliertem Datenabfluss und möglicher Spionage, wie t-online berichtet.

Moderne Fahrzeuge sind längst rollende Computer. Kameras, Sensoren und Bordsoftware erfassen permanent Daten über Umgebung, Fahrverhalten und Standorte. Genau hier setzt Warschau an: Chinesische E-Autos dürfen militärische Anlagen nicht mehr befahren, auch das Parken nahe sensibler Infrastruktur ist untersagt. Für viele Fahrzeuge bedeutet das faktisch ein lokales Fahrverbot. Weitere Maßnahmen sind bereits in Vorbereitung, darunter Einschränkungen für die Nutzung dienstlicher Smartphones in Verbindung mit Fahrzeugsoftware.

Der Kern des Problems liegt nicht in der Technik selbst, sondern in der Frage, wohin die Daten fließen. Während europäische Hersteller strengen Datenschutzauflagen unterliegen, sind chinesische Unternehmen gesetzlich zur Kooperation mit staatlichen Stellen verpflichtet. Das polnische Militär sieht darin ein nicht hinnehmbares Risiko.

Aber das ist längst nicht alles. Medien berichten, dass die Regelungen künftig auch US-Fahrzeuge wie Tesla betreffen könnten.

Trotzdem boomt der Markt. Chinesische Marken verkaufen sich in Polen rasant – vor allem wegen ihres deutlichen Preisvorteils. Doch Warschau sendet ein klares Signal: Sicherheit geht vor Schnäppchen. Während Brüssel noch prüft, handelt Polen bereits.