ChatGPT: Australischer Bürgermeister droht mit Verleumdungsklage

ChatGPT hat fälschlicherweise behauptet, dass der Bürgermeister von Hepburn Shire, einer Stadt etwa 120 Kilometer nordwestlich von Melbourne wegen Bestechung eine Haftstrafe verbüßt hat.

Bereits im November war Brian Hood von besorgten Bürgern darauf aufmerksam gemacht worden, dass ChatGPT ihn mit einem Bestechungsskandal in Verbindung bringt, der die australische Zentralbank in den frühen 2000er Jahren betraf. In Wirklichkeit war Hood zu dieser Zeit für ein Tochterunternehmen tätig und hatte die Behörden über die Bestechungszahlungen informiert. Er wurde jedoch nie wegen eines Verbrechens angeklagt.

Am 21. März haben Hoods Anwälte ein Schreiben an OpenAI geschickt und der Firma 28 Tage Zeit gegeben, um den Fehler zu korrigieren. Andernfalls drohen sie mit einer Verleumdungsklage. OpenAI hat bisher nicht auf die Anfragen reagiert. (1)

