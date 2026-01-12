Boston Dynamics: Der teuerste Tech-Zirkus des Silicon Valley

Seit fast 20 Jahren liefert Boston Dynamics dasselbe Schauspiel: Musik drunter, Kamera an, Roboter turnt – Investoren klatschen. Inhaltlich hat sich in dieser Zeit kaum etwas bewegt. Kein Durchbruch, kein Produkt, kein echter Nutzen. Nur immer neue Videos für Medien und Anleger.

Jetzt heißt es plötzlich, der humanoide Atlas arbeite „autonom“ in einer Hyundai-Fabrik. Autonom? In Wahrheit steht dort ein extrem teures Spielzeug, das vorher exakt einstudierte Bewegungen abspult. Wer glaubt, diese Maschinen könnten selbstständig Probleme lösen, Werkzeuge finden oder flexibel reagieren, glaubt auch an selbstfahrende Autos im Feierabendverkehr.

Der Vergleich mit Theranos ist kein Zufall. Auch dort wurde jahrelang ein technologisches Wunder versprochen, das nie existierte. Der Unterschied: Theranos flog auf – Boston Dynamics wurde einfach weitergereicht. Und das ausgerechnet mit Verlust. Ein angeblich revolutionäres Unternehmen mit Milliardenwert? Verkauft günstiger als eingekauft? Das nennt man keinen Erfolg, das nennt man Flucht.

Der humanoide Roboter ist ökonomisch ein Totalschaden: Anschaffungskosten im sechsstelligen Bereich, kurze Laufzeiten, teure Akkus, permanenter Wartungsbedarf – und spätestens nächstes Jahr technisch überholt. Ein menschlicher Arbeiter lernt, denkt, improvisiert. Der Roboter wartet auf Updates und verliert Strom.

Auch das Buzzword „KI“ rettet nichts. Saltos, Tänze und akrobatische Einlagen sind keine Intelligenz, sondern Choreografie. Bewegungsabläufe sind seit Jahrzehnten beherrschbar. Das ist keine Revolution, das ist Show. Wer hier von „autonomem Denken“ spricht, betreibt bewusste Irreführung.

Am Ende läuft alles auf ein perfides Geschäftsmodell hinaus: Roboter werden nicht verkauft, sondern vermietet. Unternehmen ersetzen Mitarbeiter – und machen sich selbst abhängig von Tech-Konzernen. Wer keine Arbeiter mehr beschäftigt, sondern Maschinen least, ist kein Arbeitgeber mehr. Er ist Kunde. Und zwar auf Dauer.

Boston Dynamics verkauft keine Zukunft. Sie verkaufen Hoffnung, Hype und Hochglanz – bezahlt mit Milliarden. Viel Bewegung, null Fortschritt. Wer hier noch von Innovation spricht, will entweder nicht hinschauen – oder er verdient daran.

Quelle: YouTube-Video „Boston Dynamics Is A Scam“