Schuss ins Bein stoppt Messerangriff – sieben Polizisten bei Randale in Berliner Wohnhaus verletzt

In den frühen Morgenstunden des zweiten Weihnachtsfeiertags eskalierte ein eigentlich routinemäßiger Einsatz wegen Lärmbelästigung in einem Mehrfamilienhaus in der Erich-Kästner-Straße im Bezirk Marzahn-Hellersdorf vollständig. Am Ende standen sieben verletzte Polizeibeamte, ein Schusswaffengebrauch und mehrere Festnahmen.

Kurz vor 6 Uhr meldete eine Anruferin mehrere Personen, die durch das Haus liefen, an Wohnungstüren klingelten und gezielt Unruhe verursachten. Als die ersten Einsatzkräfte das Treppenhaus betraten, wurden sie sofort von einer aggressiven Personengruppe angegriffen. Mehrere Beamte erlitten dabei teils erhebliche Verletzungen.

Mit dem Eintreffen weiterer Polizisten spitzte sich die Lage weiter zu. Ein 19-Jähriger lief laut Polizei mit einem spitzen Gegenstand, mutmaßlich einem Messer, in bedrohlicher Weise auf die Einsatzkräfte zu. Ein Beamter gab daraufhin einen gezielten Schuss ins Bein ab und stoppte den Angriff. Der Mann wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht und operiert, Lebensgefahr bestand nicht.

Neben dem Angreifer nahm die Polizei acht weitere Tatverdächtige fest. Darunter mehrere junge Männer sowie vier Frauen im Alter zwischen 18 und 42 Jahren. Gegen sie wird wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Bedrohung, tätlichem Angriff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Wer konkret an welchen Angriffen beteiligt war, ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Insgesamt wurden sieben Polizeikräfte verletzt, drei von ihnen mussten mit teils schweren Verletzungen, darunter Frakturen, im Krankenhaus behandelt werden. Drei weitere Beamte traten ihren Dienst nicht fort. Wie in solchen Fällen üblich ermittelt zusätzlich eine Mordkommission des Landeskriminalamtes wegen der Schussabgabe. Die Ermittlungen dauern an.