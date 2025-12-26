Illustration

Schuss ins Bein stoppt Messerangriff – sieben Polizisten bei Randale in Berliner Wohnhaus verletzt

|

Redaktion

|

In den frühen Morgenstunden des zweiten Weihnachtsfeiertags eskalierte ein eigentlich routinemäßiger Einsatz wegen Lärmbelästigung in einem Mehrfamilienhaus in der Erich-Kästner-Straße im Bezirk Marzahn-Hellersdorf vollständig. Am Ende standen sieben verletzte Polizeibeamte, ein Schusswaffengebrauch und mehrere Festnahmen.

Kurz vor 6 Uhr meldete eine Anruferin mehrere Personen, die durch das Haus liefen, an Wohnungstüren klingelten und gezielt Unruhe verursachten. Als die ersten Einsatzkräfte das Treppenhaus betraten, wurden sie sofort von einer aggressiven Personengruppe angegriffen. Mehrere Beamte erlitten dabei teils erhebliche Verletzungen.

Mit dem Eintreffen weiterer Polizisten spitzte sich die Lage weiter zu. Ein 19-Jähriger lief laut Polizei mit einem spitzen Gegenstand, mutmaßlich einem Messer, in bedrohlicher Weise auf die Einsatzkräfte zu. Ein Beamter gab daraufhin einen gezielten Schuss ins Bein ab und stoppte den Angriff. Der Mann wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht und operiert, Lebensgefahr bestand nicht.

Neben dem Angreifer nahm die Polizei acht weitere Tatverdächtige fest. Darunter mehrere junge Männer sowie vier Frauen im Alter zwischen 18 und 42 Jahren. Gegen sie wird wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Bedrohung, tätlichem Angriff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Wer konkret an welchen Angriffen beteiligt war, ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Insgesamt wurden sieben Polizeikräfte verletzt, drei von ihnen mussten mit teils schweren Verletzungen, darunter Frakturen, im Krankenhaus behandelt werden. Drei weitere Beamte traten ihren Dienst nicht fort. Wie in solchen Fällen üblich ermittelt zusätzlich eine Mordkommission des Landeskriminalamtes wegen der Schussabgabe. Die Ermittlungen dauern an.

Avatar-Foto

Redaktion

Abtreibung AfD Antifa Ausland Bargeld Bitcoin Corona Energiewende FPÖ Gender Grüne Impfpflicht Impfung Inflation Insolvenz Islam Jugendamt Jugendämter Klima Klimawandel Krieg Kriegstreiber Meinungsfreiheit Merz Messer Migration mRNA NATO Nebenwirkungen NWO Pandemie Peter Thiel Putin Remigration Schweiz Selbstbestimmung Terror Trump Ufo Ukraine WEF WHO Zensur Österreich Überwachung

Schlagzeilen

Folgen!

Werbeanzeigen

Kommentare

Eine Antwort zu „Schuss ins Bein stoppt Messerangriff – sieben Polizisten bei Randale in Berliner Wohnhaus verletzt“

  1. Avatar von Ralf.Michael-さん
    Ralf.Michael-さん

    Keine Namen und Herkunft ? Wahscheinlich wieder die üblichen “ Beutegermanen “ ^_^

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

Folge uns!

Bleib auf dem Laufenden – folge uns auf unseren Kanälen: