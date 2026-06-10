XRP-Bankenmärchen: Ripple gewinnt – doch der Token bleibt oft draußen

|

Kryptoporter

|

Ripple dringt tief ins Bankgeschäft vor. Doch viele Partnerschaften nutzen Stablecoins, Software oder nur den XRP Ledger. Daraus entsteht noch keine automatische Nachfrage nach XRP.

→ Ganzen Artikel auf f-news.net lesen

Dieser Beitrag erschien zuerst auf f-news.net.

Avatar-Foto

Kryptoporter