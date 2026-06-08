WWDC26: Intelligente Siri kommt endlich – nur die EU muss wieder warten

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Apple verspricht die neue, kontextbezogene Siri für Herbst 2026. In der EU bleibt der Start wegen des Streits um den Digital Markets Act offen.

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