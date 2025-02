Wismar: Iraner (21) greift Spaziergängerin (63) mit Messer an

Wismar. Nichts Genaues weiß man nicht. Eine 63jährige Frau wurde heute morgen beim Spaziergang mit ihrem Hund von einem Mann angegriffen, der sie mit einem Messer am Oberschenkel verletzte. Der Iraner (21) konnte kurz darauf gefasst werden. Offenbar gibt es zwischen dem Opfer und dem Tatverdächtigen keine Verbindung. Mehr wollen die Behörden nicht mitteilen. Störte ihn vielleicht der Hund, der nach islamischem Glauben unrein ist? Wir werden es wohl nie erfahren.

Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Schwerin und des Polizeipräsidiums Rostock

Am heutigen Sonntag, 9. Februar 2025, gegen 10:45 Uhr kam es zu einem Polizeieinsatz wegen einer gefährlichen Körperverletzung in Wismar-Nord. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen soll eine 63-jährige Frau im Bereich der Straße Am Torney unvermittelt von einem 21-jährigen Mann mit einem Messer angegriffen worden sein. Die Frau aus Wismar, die zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Hund unterwegs war, erlitt Verletzungen am Oberschenkel.

Zeugen des Vorfalls alarmierten sofort Rettungskräfte und Polizei und verfolgten den flüchtenden Täter. Der iranische Tatverdächtige konnte im Umfeld des Tatortes gestellt und von der Polizei vorläufig festgenommen werden.

Weitere Informationen können zurzeit nicht mitgeteilt werden. Für Medienanfragen steht die Staatsanwaltschaft Schwerin ab Montag zur Verfügung.