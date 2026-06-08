Windrad-Abrieb: EU verschweigt Mikroplastik-Problem

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Redaktion F-News

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Rotorblätter verlieren durch Regen, Hagel und Sand Kunststoffpartikel. Die EU behandelt solche Verschleißquellen anders als zugesetztes Mikroplastik. Doch Gerald Hausers Mengenangabe hält der wissenschaftlichen Prüfung nicht stand.

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