Wien: Macheten-Mann sticht 24-Jährigem in den Hals – Täter auf der Flucht

Am Freitagnachmittag kam es am Yppenplatz in Wien-Ottakring zu einer brutalen Messerattacke, wie die Krone berichtet. Ein Unbekannter stach einem 24-Jährigen nach einem kurzen Wortgefecht mit einem Messer in den Hals und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Der Angriff ereignete sich völlig unvermittelt: Der Täter soll mit einer Machete am Gürtel auf zwei Männer auf einer Parkbank zugegangen sein und provozierend gefragt haben: „Was schaut‘s denn so?“ Kurz darauf zog er ein Messer und verletzte einen der Männer im Halsbereich hinter dem Ohr. Die Polizei leitete eine Sofortfahndung ein – bislang ohne Erfolg.

Das Opfer wurde notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Glück im Unglück: Die Verletzungen waren nicht lebensbedrohlich. Laut Zeugenaussagen kannten sich Täter und Opfer nicht. Das Landeskriminalamt Wien ermittelt wegen des versuchten Tötungsdelikts.