Wien: Demenzkranke Seniorin (82) von „Betreuer“ geschändet!

Wien: Eine 82-jährige Demenzpatientin wurde in ihrer Wohnung von einem 25-jährigen Pfleger sexuell missbraucht. Laut krone.at zeichnete eine von der Familie installierte Kamera die Tat auf. Der Täter, gebürtiger Afghane, wurde verhaftet und leugnet – doch die Beweise sind erdrückend. Ihm drohen bis zu 15 Jahre Haft.

Regina G. (Name geändert) war nach dem Tod ihres Mannes 2024 psychisch angeschlagen und demenzkrank. Einer der Söhne ließ zur Sicherheit Kameras installieren, aber darüber hinaus brauchte die Mutter auch weitere Pflege. Weil Mitarbeiter nicht gefilmt werden dürften, lehnte jedoch ein erster Pflegedienst ab, woraufhin ein anderer Dienst beauftragt wurde, der den späteren Täter entsandte.

Ob es sich um einen examinierten Pfleger handelt, ist eher unwahrscheinlich. Häufig werden viele Tätigkeiten in der häuslichen Pflege von diversen Hilfskräften geleistet und nur fachmedizinische Pflege von dafür qualifiziertem Personal, das auch entsprechend bezahlt werden muss. Ist die Seniorin gleich doppelt zum Opfer geworden, nämlich einmal den Missständen in der Pflege und zum anderen der laschen Migrationspolitik? Laut Anwalt der Familie kann sich die Frau noch „in Teilen an die Tat erinnern“ und sei schwer traumatisiert.