Wieder zugestochen! Somalier aus Oggersheim-Mord erneut angeklagt!

Er war schon 2022 als brutaler Doppelmörder von Oggersheim bundesweit in den Schlagzeilen – jetzt steht der Somalier Liban M. erneut vor Gericht. Laut aktuellinformiert.de soll er im Februar 2025 im Pfalzklinikum Klingenmünster einen Mitpatienten im Schlaf mit einem Messer attackiert und schwer verletzt haben. Die Staatsanwaltschaft Landau hat Anklage wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erhoben.

Der Angriff geschah laut Ermittlungen heimtückisch: Der 28-Jährige stach seinem Zimmergenossen mit einem Buttermesser in den Hals, während dieser noch schlief. Das Opfer überlebte nur knapp. Der Täter schweigt, ein Gutachten geht derzeit von voller Schuldfähigkeit aus. Über die Eröffnung des Hauptverfahrens muss nun das Landgericht Landau entscheiden.

Bereits 2022 hatte Liban M. in Oggersheim zwei Maler brutal erstochen und einem der Opfer den Arm abgehackt. Trotz mehrfacher Messerattacken und fehlender Reue wurde er in einer forensischen Klinik untergebracht – wo er nun erneut zuschlug.