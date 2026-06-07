Wie die Finanzmärkte Europa im Würgegriff halten

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Meinrad Müller

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Die Finanzmärkte haben Europa im Würgegriff. Wer den Staaten das Geld leiht und ihre Schulden hält, bestimmt am Ende die Politik.

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Meinrad Müller

Meinrad Müller, geb. 1954, jetzt im „Un-Ruhestand“, war Inhaber und Geschäftsführer eines mittelständischen Betriebs und hat in dieser Funktion Hunderte Marketingkonzepte nicht nur entwickelt sondern auch umgesetzt. Meinrad Müllers Blog finden Sie hier: info333.de