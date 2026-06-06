WHO macht Hitze zur Dauerkrise: Neuer Acht-Punkte-Plan kommt aus Berlin

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WHO Europa präsentiert am 11. Juni einen neuen Leitfaden für Hitzeaktionspläne. Die Gesundheitsgefahr ist real. Bei Alarmbegriffen und Modellzahlen bleibt trotzdem Genauigkeit Pflicht.

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