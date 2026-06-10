Wenn Herkunft keine Rolle spielt: Warum braucht es Fachstellen gegen „Ehrgewalt“ und Zwangsheirat?

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Redaktion F-News

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ZORA warnt vor Zwangsverheiratung und Ehrgewalt während der Sommerferien. Der notwendige Schutz wirft eine unbequeme Frage auf: Warum werden kulturelle Konfliktfaktoren im Migrationsdiskurs so oft ausgeblendet?

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