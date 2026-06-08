Weidel: SPD hat Arbeiter verraten. AfD-Chefin rechnet mit einstiger Volkspartei ab

Wie die AfD-Vorsitzende Alice Weidel erklärt, habe die SPD ihren Anspruch als Partei der Arbeitnehmer längst aufgegeben. In einer aktuellen Stellungnahme wirft sie den Sozialdemokraten vor, nicht mehr die Interessen von Arbeitern, Rentnern und kleinen Angestellten zu vertreten, sondern Politik für Bürokraten, Funktionäre und ideologische Projekte zu machen. Weidel argumentiert, dass die Bürger täglich die Folgen dieser […]

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