Vlotho: Syrer sticht Ehefrau nieder und flüchtet – Haftbefehl wegen versuchten Totschlags

In Vlotho (Kreis Herford) soll ein 31-jähriger Syrer am Dienstagabend seine 27-jährige Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben. Das teilten die Staatsanwaltschaft Bielefeld und das Polizeipräsidium Bielefeld mit.

Die Frau konnte nach der Attacke Nachbarn alarmieren. Ein Notarzt stufte ihre Verletzungen zunächst als lebensbedrohlich ein. Nach einer Notoperation im Krankenhaus ist ihr Zustand inzwischen stabil.

Der Tatverdächtige flüchtete nach der Tat und ist weiterhin auf der Flucht. Trotz intensiver Fahndung, auch mit Hubschrauber, konnte er bislang nicht gefasst werden. Die Staatsanwaltschaft beantragte einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags.

In der Wohnung stellten Ermittler die mutmaßliche Tatwaffe sicher. Zwei gemeinsame Kinder sollen sich während der Tat in der Wohnung aufgehalten haben – sie blieben unverletzt.