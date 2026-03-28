Vergewaltigung: Europas Muster-Migrant und „Islamforscher“ zu 18 Jahren Haft verurteilt

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Redaktion

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Ein Pariser Strafgericht hat den Schweizer Islamwissenschaftler und Prediger Tariq Ramadan wegen mehrfacher Vergewaltigung zu 18 Jahren Haft verurteilt – wie die Junge Freiheit berichtet. Das Urteil erging in Abwesenheit des Angeklagten und unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Ramadan zwischen 2009 und 2016 drei Frauen in Pariser Hotels vergewaltigt hatte. […]

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