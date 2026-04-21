Ver.di schwurbelt Anti-AfD-Propaganda

Während Beschäftigte unter steigenden Preisen, Personalmangel und wachsendem Druck leiden, produziert ver.di lieber politische Stimmungsvideos gegen die AfD. In dem Clip „6 Argumente, warum niemand die AfD wählen sollte“ versucht sich die Gewerkschaft an einer Mischung aus Moralpredigt, Panikmache und Wahlkampfshow. Besonders entlarvend ist der Abschnitt zur Pflege. Dort wird behauptet, ohne ausländische Pflegekräfte würde […]

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