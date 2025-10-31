Unbekannter rettet Frau vor gewalttätigem Ex-Freund – jetzt wird gegen ihn ermittelt

Zivilcourage wird in Deutschland offenbar bestraft: Im Seehas-Zug zwischen Engen und Konstanz kam es am 30. Oktober 2025 zu einer handfesten Auseinandersetzung. Ein bislang unbekannter Mann griff ein, als ein 53-jähriger Deutscher seine ehemalige Lebensgefährtin verbal und körperlich attackierte. Der mutmaßliche Helfer wollte den Übergriff beenden – doch der Streit eskalierte. Am Haltepunkt Allensbach beförderte der Unbekannte den Angreifer schließlich aus dem Zug, wobei dieser sich verletzte. Jetzt ermittelt die Bundespolizei Konstanz wegen Körperverletzung – gegen beide Beteiligten, wie die Behörde berichtet.

Ein Einsatz, der eigentlich eine Belohnung wegen Zivilcourage verdient hätte, endet nun mit Ermittlungen gegen denjenigen, der offenbar Schlimmeres verhindern wollte.