Symbolbild: O24

Ulm: Messerangriff im Einkaufszentrum – Polizei schießt, Täter festgenommen

|

Netzreporter

|

Wie zahlreiche Medien berichten, hat ein Mann am Mittwochmittag in einem Einkaufszentrum in Ulm zwei Mitarbeiter mit einem Messer verletzt – anschließend kam es bei der Festnahme zum Einsatz einer Polizeiwaffe.

Gegen 12.30 Uhr soll die Tat in einem Geschäft des Centers passiert sein. Laut Angaben, die t-online unter Verweis auf andere Berichte nennt, könnte es sich um eine Media-Markt-Filiale gehandelt haben. Der Angreifer stach demnach mit einem bislang nicht näher beschriebenen Messer auf die beiden Männer ein und verließ anschließend das Geschäft.

Kurz darauf griffen Einsatzkräfte zu. Der Verdächtige wurde laut Polizei auf der Terrasse eines benachbarten Schnellrestaurants gestellt und festgenommen. Dabei sei auch eine Schusswaffe eingesetzt worden. Am Ende gab es drei Verletzte, alle kamen ins Krankenhaus – über den Zustand ist bisher nichts bekannt.

Was bleibt, ist das übliche Muster: Viele Blaulichter, viele Gerüchte. Die Polizei sah sich sogar genötigt, öffentlich klarzustellen, es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung – kursierende Amoklauf-Gerüchte seien nicht bestätigt. Und die Hintergründe? Wieder einmal: unklar.

Avatar-Foto

Netzreporter

Kommentare

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

Unterstützen Sie unabhängigen Journalismus

Wenn Sie unsere Arbeit schätzen und unabhängige Berichterstattung unterstützen möchten, freuen wir uns über Ihren Beitrag.

Jetzt unterstützen