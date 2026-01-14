Ulm: Messerangriff im Einkaufszentrum – Polizei schießt, Täter festgenommen

Wie zahlreiche Medien berichten, hat ein Mann am Mittwochmittag in einem Einkaufszentrum in Ulm zwei Mitarbeiter mit einem Messer verletzt – anschließend kam es bei der Festnahme zum Einsatz einer Polizeiwaffe.

Gegen 12.30 Uhr soll die Tat in einem Geschäft des Centers passiert sein. Laut Angaben, die t-online unter Verweis auf andere Berichte nennt, könnte es sich um eine Media-Markt-Filiale gehandelt haben. Der Angreifer stach demnach mit einem bislang nicht näher beschriebenen Messer auf die beiden Männer ein und verließ anschließend das Geschäft.

Kurz darauf griffen Einsatzkräfte zu. Der Verdächtige wurde laut Polizei auf der Terrasse eines benachbarten Schnellrestaurants gestellt und festgenommen. Dabei sei auch eine Schusswaffe eingesetzt worden. Am Ende gab es drei Verletzte, alle kamen ins Krankenhaus – über den Zustand ist bisher nichts bekannt.

Was bleibt, ist das übliche Muster: Viele Blaulichter, viele Gerüchte. Die Polizei sah sich sogar genötigt, öffentlich klarzustellen, es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung – kursierende Amoklauf-Gerüchte seien nicht bestätigt. Und die Hintergründe? Wieder einmal: unklar.