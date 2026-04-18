UFOs statt Zölle: Trump zaubert Fliegende Untertassen aus dem Hut

|

Redaktion

|

Während die US-Wirtschaft unter Trumps Zollchaos ächzt und die Börsen Achterbahn fahren, hat der Präsident ein neues Thema für seine Fans entdeckt: Ufos. Bei einer Veranstaltung von Turning Point USA in Phoenix verkündete Trump, er habe Verteidigungsminister Pete Hegseth angewiesen, Regierungsakten über Ufos und sogenannte unerklärte Luftphänomene (UAPs) freizugeben. Das Timing ist bemerkenswert: Handelskrieg mit […]

weiterlesen auf F-News

Avatar-Foto

Redaktion