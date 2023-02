U-Haft wegen Mordversuch an Polizist – der jüngste Tatverdächtige ist erst 13

Ulm: Am Mittwoch nahm die Polizei drei Verdächtige vorläufig fest, die vergangene Woche einen Polizisten brutal zusammengeschlagen haben sollen.

Die zunächst unbekannten Täter konnten flüchten. Intensive Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei führten auf die Spur der vier mutmaßlichen Angreifer, darunter ein 13-jähriger Junge mit syrischer Staatsbürgerschaft. Die Staatsanwaltschaft Ulm beantragte Haftbefehle gegen einen 18-jährigen jungen Mann mit deutscher und türkischer Staatsangehörigkeit, gegen einen türkischen 23-Jährigen und einen 24 Jahre alten Mann mit serbischer Staatsangehörigkeit wegen des dringenden Verdachts des gemeinschaftlichen versuchten – heimtückischen – Mordes.

Sie wurden vorläufig festgenommen und am 15.02.2023 den zuständigen Haftrichterinnen beim Amtsgericht Ulm vorgeführt. Diese erließen jeweils die beantragten Haftbefehle. Die drei Beschuldigten befinden sich nun in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten. Das strafunmündige Kind wurde seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Der Geschädigte befindet sich zwar noch immer in stationärer Behandlung, er befindet sich aber auf dem Weg der Genesung.