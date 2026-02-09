Illustration

Tübingen: Linksextreme greifen AfD-Wahlhelfer mit Pfefferspray an

Redaktion

In der Nacht auf Samstag wurden in Tübingen zwei Wahlhelfer der AfD bei der Plakatierung attackiert. In der Stuttgarter Straße, zwischen Schweickhardtstraße und der Auffahrt zur B28, kam es kurz vor Mitternacht zu einem Übergriff, wie aus einer Polizeimeldung hervorgeht. Eine achtköpfige, dunkel gekleidete Gruppe trat an die beiden Männer heran, zunächst blieb es bei einem kurzen Wortwechsel – dann eskalierte die Situation.

Die Angreifer bedrängten den 54-jährigen und den 21-jährigen Wahlhelfer und setzten schließlich Pfefferspray ein. Anschließend wurden mehrere AfD-Plakate aus der Hand gerissen. Die Gruppe entfernte sich in Richtung einer Tankstelle in der Reutlinger Straße. Später tauchten die entwendeten Plakate unter einem geparkten Auto wieder auf. Beide Wahlhelfer erlitten leichte Verletzungen und wurden noch vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.

Auffällig: Die Täter waren komplett dunkel gekleidet und trugen rote Schlauchschals. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tübingen unter 07071/972-1400 zu melden.

Redaktion

  1. Avatar von Fisial
    Fisial

    Wenn es andersherum gewesen wäre dann gäbe es Meldungen über Meldungen dassRechtsextreme z.B SPD oder Grüne Wahlhelfer brutalst angegriffen hätten- überall in ÖRR und in allen Zeitungen, Innenminister würde sagen- wir werden sie bekämpfen und mit aller Härte des Rechtsstaats bestrafen usw, usw— es gäbe Demos und Omas gegen rechts usw, usw—

