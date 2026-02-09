Tübingen: Linksextreme greifen AfD-Wahlhelfer mit Pfefferspray an

In der Nacht auf Samstag wurden in Tübingen zwei Wahlhelfer der AfD bei der Plakatierung attackiert. In der Stuttgarter Straße, zwischen Schweickhardtstraße und der Auffahrt zur B28, kam es kurz vor Mitternacht zu einem Übergriff, wie aus einer Polizeimeldung hervorgeht. Eine achtköpfige, dunkel gekleidete Gruppe trat an die beiden Männer heran, zunächst blieb es bei einem kurzen Wortwechsel – dann eskalierte die Situation.

Die Angreifer bedrängten den 54-jährigen und den 21-jährigen Wahlhelfer und setzten schließlich Pfefferspray ein. Anschließend wurden mehrere AfD-Plakate aus der Hand gerissen. Die Gruppe entfernte sich in Richtung einer Tankstelle in der Reutlinger Straße. Später tauchten die entwendeten Plakate unter einem geparkten Auto wieder auf. Beide Wahlhelfer erlitten leichte Verletzungen und wurden noch vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.

Auffällig: Die Täter waren komplett dunkel gekleidet und trugen rote Schlauchschals. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tübingen unter 07071/972-1400 zu melden.